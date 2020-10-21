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Около 70 посетителей ТЦ на севере Москвы оштрафовали на 268 тысяч рублей
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Около 70 посетителей ТЦ на севере Москвы оштрафовали на 268 тысяч рублей

Захар Чайченко

Происшествия

Около 70 посетителей торгово-развлекательных центров, расположенных на севере Москвы, были оштрафованы за отсутствие медицинских масок и перчаток на сумму порядка 268 тысяч рублей. Об этом сообщила главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Людмила Борисова.

— Сегодня на севере столицы совместно с сотрудниками полиции и инспекторами объединения был проведен рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима, в ходе которого зафиксировано 67 нарушителей, — сообщила Борисова.

В пресс-службе уточнили, что проверки столичного департамента торговли и услуг прошли в ТРЦ «Метрополис», ТЦ «Водный» и ТРЦ «Речной», передает ТАСС.

По ее словам, на каждый случай инспекторами ОАТИ были составлены протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с которыми суд вынесет постановления, согласно части 2 статьи 3.18 КоАП города Москвы. Борисова добавила, что объем суммы штрафных санкций, предусмотренных данной статьей, составляет четыре тысячи рублей.

Ношение медицинских масок и перчаток стало обязательным условием для посетителей и сотрудников торговых центров в столице с 12 мая. Напоминаем, что магазины обязаны отказать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. В случае если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать наряд полиции.

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