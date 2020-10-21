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Более 150 тысяч компаний в Москве подали данные о сотрудниках на удаленке
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Более 150 тысяч компаний в Москве подали данные о сотрудниках на удаленке

Виктория Родимкина

Город

В Москве сведения о сотрудниках, которые работают удаленно, подали более 150 тысяч организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы в среду, 21 октября.

— На 19 октября необходимые данные предоставили более 14 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 158 тысяч организаций, — передает сообщение РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что дистанционно на данный момент работают более 1,1 миллиона человек из этих компаний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 5 октября все предприятия города должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников, всех работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Работодатели каждый понедельник в электронном виде должны передавать данные о сотрудниках. Эти меры помогут справиться с распространением коронавируса.

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