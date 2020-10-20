Более 1,2 тысячи заведений Москвы получили QR-коды для регистрации посетителей

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Более 1,2 тысячи развлекательных заведений Москвы получили специальные QR-коды для регистрации посетителей. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк во вторник, 20 октября.

— Получили QR-коды 1222 заведения, — цитирует Немерюка ТАСС.

Он уточнил, что система для входа в ночные заведения столицы заработала 19 октября в полдень.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов.

Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования.

Ранее стало известно, как работает система QR-кодов в Москве.

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