Уникальный идентификатор: как работает система QR-кодов в Москве

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В Москве запускают систему идентификации посетителей ночных клубов и баров. Также в правительстве задумались о введении аналогичной системы в работу салонов красоты и ресторанов. Как будут действовать QR-коды, в чем их удобство и насколько они повысят безопасность граждан, в материале «Вечерней Москвы».

Как будет работать система кодов?

Система идентификации гостей баров и ночных клубов начнет действовать с 12:00 19 октября. Эти меры введены мэрией Москвы для повышения безопасности граждан на фоне растущего числа заболеваний коронавирусной инфекцией.

Для посетителей на входе в ночные бары будут размещены специальные QR-коды и текст с информацией для регистрации. Гости клубов и баров должны будут отсканировать со своих мобильных телефонов QR-код или направить СМС на номер 7377. После этого у них отобразится подтверждение входа и зафиксируется его время.

Суть регистрации заключается в следующем. Если кто-то из посетителей заразится коронавирусом, то система позволит мгновенно определить круг лиц, которые были рядом с ним в этот промежуток времени и в том же месте. Контактировавшим с больным COVID-19 сообщат об угрозе заражения и предложат сдать тест на коронавирус.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», владельцы ночных заведений Москвы поддержали инициативу по идентификации посетителей. Если она покажет себя с хорошей стороны, ее действие может быть распространено на кинотеатры и другие заведения.

По данным Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, к настоящему моменту QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей получили более 200 ночных столичных заведений.

Удобство и безопасность

Заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» Национального исследовательского университета МИЭТ Александр Бахтин считает, что система QR-кодов очень удобна с технической точки зрения.

— Идентификация человека весьма проста. Привязывается QR-код к вашей учетной записи на любом сайте, и вы получаете уникальный идентификатор. Удобная система считывания, подходит любая камера и софт. Недорого и эффективно, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Практичность системы крайне важна, но самое главное — безопасность. Врач-рефлексотерапевт Машаллах Мехтиев обратил внимание, что такая методика борьбы с коронавирусной инфекцией эффективно проявила себя в Китае.

— Это очень хорошая идея. По опыту Китая мы видим ее положительные стороны. Там это распространялось не только на бары, клубы, рестораны и т. д., но и абсолютно на все общественные организации и даже жилые комплексы, где каждый должен был вносить личные данные, номер телефона и время посещения. Это позволило отслеживать все возможные контакты с инфицированными и моментально пройти тесты на ковид еще до начала проявления болезни. А мы помним, что вирус распространяется быстро и обладает длительным инкубационным периодом, — заметил Мехтиев.

Как появились QR-коды и где их используют

QR-коды впервые начали использовать в Японии 25 лет назад. Их внедрили в различные сферы, начиная с торговли и логистики и заканчивая медициной и маркетингом. В Китае QR-коды массово используют при купле-продаже. Достаточно просканировать QR-код продавца или аналогичный код на кассе и деньги мгновенно списываются.

QR-коды используют не только для платежей. В Китае ими собираются заменить все документы: свидетельства о рождении, визы и паспорта. Корейский супермаркет Emart использует коды в рекламных баннерах. Покупатель, который сканирует его, получает скидку в 12 долларов, а сама компания смогла за счет этой акции увеличить свою выручку в тихие обеденные часы на четверть.

QR-кодами можно вносить пожертвования или отслеживать посещаемость в университетах. В китайских вузах, к примеру, до начала занятий на доске вывешивают специальный код, и студенты должны через WeChat просканировать его, чтобы подтвердить присутствие. Эта же система применяется при контроле авиа- и железнодорожных билетов на Западе, билетов в музеи (например, в Русском музее). QR-кодом также можно заменить визитные карточки. При сканировании кода контактные данные автоматически добавляются в адресную книгу.

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