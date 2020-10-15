Алексей Немерюк рассказал о работе системы по QR-кодам для ночных заведений столицы

Фото: Пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы

Система по QR-кодам для ночных заведений начнет работать с 19 октября. Нововведение запланировано пока только для развлекательных заведений, которые работают с полуночи до 6 часов утра. Как заявил в четверг, 15 октября, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк, на сегодняшний момент основная санитарно-эпидемиологическая мера — строгое соблюдение масочно-перчаточного режима в транспорте и общественных местах.

Для посетителей на входе в ночные бары будут размещены специальные QR-коды и текст с информацией для регистрации. Посетитель заведения должен отсканировать QR-код при помощи мобильного телефона, после чего ответственный сотрудник подтвердит разрешение на посещение заведения. Полученные контактные данные будут использоваться для СМС-оповещения гражданина в случае, если среди посетителей организации будут обнаружены заболевшие люди. СМС-оповещения будут рассылаться от отправителя с номером 7377.

— За последние недели бьем антирекорды, — сказал он. — Увеличивается количество пациентов, в том числе и на ИВЛ. Врачи делают все возможное, но ситуация по-прежнему остается напряженной.

В сложившейся эпидемиологической обстановке правительство Москвы предпринимает комплекс мер для того, чтобы максимально снизить трафик в общественном транспорте, исключить массовое скопление людей в общественных местах и таким образом снизить число социальных контактов.

— Применение QR-кодов не затронет рестораны и кафе, в которых возможно соблюдать социальную дистанцию, — пояснил он. — На дискотеке или в ночных клубах этого добиться сложно.

По статистике, один зараженный коронавирусом способен заразить вокруг себя до 15 человек.

— Если у человека выявляется коронавирусная инфекция, система сверит его номер телефона со списком, — добавил Алексей Немерюк.

Предприниматель Павел Камакин отметил, что это «очень гуманная для ночных заведений инициатива».

— Штрафы очень большие за нарушения, — добавил он.

Также для контроля за соблюдение масочно-перчаточного режима в городе проводятся проверки. В соответствии с указами мэра Москвы в городе введены профилактические меры: обязательный перевод не менее 30 процентов сотрудников части предприятий на удаленную работу; домашний режим для людей старше 65 лет, хронических больных и беременных. Среди других мер — школьные каникулы до 18 октября и дистанционное обучение для старшеклассников с 19 октября, временная блокировка соцкарт для людей из групп риска.

— Все эти меры предназначены для того, чтобы максимально локализовать сезонный рост заражения COVID-19 и не допустить жестких ограничений, которые были введены весной. В частности, закрытия предприятий, магазинов, ресторанов, кафе, баров, — подчеркнул Алексей Немерюк. — Сегодня на кону стоит здоровье людей. От ответственности и дисциплинированности каждого жителя Москвы зависит, насколько быстро и безболезненно удастся пройти осенний эпидемиологический сезон.

Также в Москве продолжают действовать административные штрафы за нарушение режима ношения масок и перчаток. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составляет четыре тысячи рублей для физлиц, пять тысяч — для пассажиров общественного транспорта, для работодателя-физлица — 30–50 тысяч рублей.

Для ночных заведений-нарушителей сумма штрафов может варьироваться от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

Напомним, что обязательный масочно-перчаточный режим введен практически во всех европейских странах. При этом нарушителей регулярно штрафуют. Например, в Италии размер штрафа за нарушение масочно-перчаточного режима может достигать трех тысяч евро. А во многих странах введены жесткие ограничительные меры. Так, Израиль первым из всех стран мира закрылся на повторный карантин. Испанский Мадрид изолирован от остальной части страны.

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