Владельцы ночных заведений Москвы поддержали инициативу по идентификации посетителей

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В Москве вводится новая система идентификации посетителей ночных баров. Как заявил в четверг, 15 октября, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк, это делается для того, чтобы повысить уровень эпидемиологической безопасности, а в случае контактов посетителей с кем-либо из зараженных, в максимально короткие сроки проследить цепочку распространения коронавируса.

В свою очередь ресторатор Дмитрий Левицкий отметил, что столичное сообщество владельцев общепита и ночных клубов предложило такую идею.

— Уведомительная система поможет снизить темпы распространения инфекции. Мы попросили власти апробировать такую систему, начиная с ночных клубов. Если она покажет себя с хорошей стороны, ее действие может быть распространено на кинотеатры и другие заведения, — сказал он.

Для посетителей на входе в ночные бары будут размещены специальные QR-коды и текст с информацией для регистрации. Посетитель заведения должен отсканировать QR-код при помощи мобильного телефона, после чего ответственный сотрудник подтвердит разрешение на посещение заведения. Полученные контактные данные будут использоваться для СМС-оповещения гражданина в случае, если среди посетителей организации будут обнаружены заболевшие люди. СМС-оповещения будут рассылаться от отправителя с номером 7377.

Для предпринимателей реализация новой системы будет осуществляться через личный кабинет юридического лица либо индивидуального предпринимателя на портале мэра и правительства столицы. Им необходимо добавить адреса помещений и офисов, которые посещают работники и граждане.

Для каждого введенного адреса формируется уникальный код в личном кабинете. Уникальный код отображается в виде QR-кода помещения. QR-код необходимо распечатать и разместить при входе в помещение, чтобы посетители могли его сфотографировать для идентификации при входе.

Предприниматель, арт-директор ночного клуба Павел Камакин рассказал об иностранном опыте. По его словам, подобная практика используется во многих странах мира. При этом более 30 городов мира ограничили работу ночных клубов и баров. Некоторые закрыты в связи с эпидемиологической обстановкой, в некоторых ограничена торговля алкоголем. Так, чтобы войти в ночной клуб в Южной Корее, необходимо отсканировать QR-код. С 10 июня все, кто посещают места повышенного риска, включая клубы и караоке, должны сканировать QR-код, который будет регистрировать их информацию в правительственных базах данных. Эта мера также распространяется на некоторые спортивные залы, концертные залы и рестораны. В общей сложности более 80 тысяч предприятий по всей стране получили мандат на внедрение сканирования QR-кодов.

— Такая мера не допустит локдауна, — высказался он. — Человек, когда заболевает, предупреждает своих близких. Инициатива не соберет персональных данных, за исключением номеров телефонов. Мы готовы предоставить свою площадку для того, чтобы протестировать систему.

С 22 сентября в Нидерландах ночные клубы, кафе, бары и рестораны обязали полностью закрываться к 01:00. 6 октября в Париже закрылись ночные клубы и бары. В Ницце и Лионе запрещены продажа и употребление алкоголя после 20:00. Ночные клубы и бары закрыты на всю ночь. 3 октября ночные клубы, пабы и рестораны Англии обязали закрываться в 22:00. Введены ограничения на собрания численностью более шести человек.

6 октября во Франкфурте введен комендантский час, в том числе для ресторанов, с 22:00 до 06:00. Запрещено употребление алкоголя в общественных местах. В торговых центрах и на главных торговых улицах использование масок обязательно. С 7 октября в Дании все ночные клубы, бары и кафе закрываются в полночь. Во многих городах мира используются системы цифрового отслеживания посетителей ночных клубов, баров, ресторанов.

Рестораны в Германии начали собирать персональную информацию со своих клиентов. Данные используют для того, чтобы быстро найти посетителей, если в самом заведении будет выявлен зараженный коронавирусом. Например, в земле Рейнланд-Пфальц при бронировании столика в ресторане клиенты должны указать контактные данные всех членов своей группы. Оператор помещения должен хранить их в течение одного месяца и направлять ответственному органу по запросу.

— Новая система позволит не вводить жесткие ограничения для целой отрасли. Кроме того, она поможет снизить заболеваемость коронавирусом в Москве, — резюмировал Алексей Немерюк.

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