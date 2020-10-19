Компанию Nestle первой в Москве могут оштрафовать за нарушение требования об удаленке

Фото: Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Компания Nestle может стать первой, кто получит в столице штраф за нарушение требований о переводе сотрудников на дистанционную работу. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

— В ходе мониторинга информации ООО «Нестле Россия» выявлено нарушение, за которое предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Речь идет о нарушении перевода от 30 процентов сотрудников на удаленный формат работы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что начиная с 5 октября все предприятия Москвы должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников.

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