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Немерюк допустил распространение системы QR-кодов на салоны и рестораны
Алексей Немерюк считает QR-коды альтернативой полному закрытию заведений / Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Немерюк допустил распространение системы QR-кодов на салоны и рестораны

Юлия Курганова

Город

Если система регистрации для входа в ночные заведения, которая заработает в столице с 19 октября, окажется успешной, ее могут распространить на салоны красоты, непродовольственную розницу или рестораны. Такое предположение в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому высказал глава столичного департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.

Интервью опубликовано на странице в социальной сети Instagram владельца ресторанов.

— Если система чек-инов заработает, вполне возможно другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы, — сказал Немерюк.

Он отметил, что столичные власти уже начали обсуждать с предпринимателями такую возможность. Чиновник считает, что введение такой системы является альтернативой полному закрытию торговых точек и прочих заведений.

В настоящее время QR-коды для регистрации посетителей уже получили свыше 200 ночных заведений столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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