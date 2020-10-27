Ученый оценил влияние коронавируса на иммунную систему

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Коронавирус не провоцирует негативных изменений иммунной системы. Об этом во вторник, 27 октября, рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

— Для иммунной системы большой проблемы я не вижу. В результате развития этой инфекции не развивается иммунодефицит, вирус уходит, и иммунная система восстанавливается, — отметил эксперт.

Ученый добавил, что пациенты могут пройти реабилитацию после болезни, при этом иммунитет будет функционировать нормально, сообщают «Известия».

Ранее ученые МГУ имени Ломоносова выяснили, что одной из причин высокого проникновения нового коронавируса в организм человека может быть чувствительность стволовых клеток к инфекции. Исследователи уверены, что проведенный анализ может оказать серьезную помощь в понимании патологических процессов при COVID-19 и поиске путей терапии этого заболевания.

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