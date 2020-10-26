Названа возможная причина высокого проникновения COVID-19 в организм человека

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Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова выяснили, что одной из причин высокого проникновения нового коронавируса в организм человека может быть чувствительность стволовых клеток к SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе МГУ.

Сотрудники факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ совместно с исследователями физико-химического факультета изучили данные о поведении белков, необходимых для проникновения вируса SARS-CoV-2 непосредственно в клетку, и выяснили, что стволовые клетки могут оказаться восприимчивыми к вирусной инфекции.

Кроме того, по словам ученых, это может стать одной из причин высокой патогенности нового коронавируса.

Ученые уверены, что проведенный анализ может оказать серьезную помощь в понимании патологических процессов при COVID-19 и поиске путей терапии этого заболевания, передает агентство городских новостей «Москва».

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