Володин доложил Путину о ситуации с COVID-19 в Госдуме
В понедельник, 26 октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал ему о состоянии депутатов на фоне обострения ситуации с коронавирусом в стране. Итоги беседы передает РИА Новости.
По словам председателя ГД, коронавирусной инфекцией переболел или болеет в настоящее время 91 парламентарий.
— Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один — в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии, — цитирует агентство Володина.
Он отметил, что меры по сохранению работоспособности парламента принимаются. Законодатели получают такое же лечение, как и все остальные граждане, добавил спикер Думы.
Напомним, в сентябре стало известно, что депутат Ваха Агаев умер после комы от коронавируса.
Всего в Госдуме РФ 450 депутатских мест.
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