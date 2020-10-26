Володин доложил Путину о ситуации с COVID-19 в Госдуме

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В понедельник, 26 октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал ему о состоянии депутатов на фоне обострения ситуации с коронавирусом в стране. Итоги беседы передает РИА Новости.

По словам председателя ГД, коронавирусной инфекцией переболел или болеет в настоящее время 91 парламентарий.

— Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один — в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии, — цитирует агентство Володина.

Он отметил, что меры по сохранению работоспособности парламента принимаются. Законодатели получают такое же лечение, как и все остальные граждане, добавил спикер Думы.

Напомним, в сентябре стало известно, что депутат Ваха Агаев умер после комы от коронавируса.

Всего в Госдуме РФ 450 депутатских мест.

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