Прием населения у депутата проходит удаленно

Депутат Мосгордумы Степан Орлов в своем рабочем кабинете / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 25 октября, депутат Мосгордумы Степан Орлов рассказал, как организовать приемы населения в нынешних эпидемиологических условиях.

Он отметил, что, несмотря на пандемию, поток обращений не иссякает. Эффективным каналом взаимодействия с горожанами Степан Орлов назвал общение в ходе встреч на улицах и по видеосвязи.

— Спектр проблем, с которыми обращаются москвичи, очень широк. Так, одна из обратившихся ко мне жительниц Москвы обеспокоена качеством работы своей управляющей компании, — рассказал он о последних обращениях. — Буду готовить соответствующий запрос, выяснять все детали.

Другие жители южной части Москвы спрашивают про возможности улучшить условия своего проживания. Чаще всего вопросы поступают в рамках программ расселения и реновации.

— Один из жителей ОреховаБорисова Северного, моего избирательного округа, предложил интересный проект развития на территории спасательных и прикладных видов спорта, — рассказал Степан Орлов. — Считаю инициативу очень интересной! Договорились встретиться лично и обсудить детали, как только улучшится ситуация с коронавирусом.

Автор еще одного обращения выразила желание презентовать собственноручно написанную книгу об истории своей семьи. Парламентарий оценил такой проект как достойное начинание неравнодушного творческого человека.

А житель Зябликова обещал поделиться целой подборкой найденных им материалов, которые посвящены поэту-фронтовику Сергею Орлову. Участник войны приходится дедом нынешнему парламентарию.

— Был искренне тронут таким живым вниманием к его творчеству, — отозвался Орлов. — Возможно, эти материалы уже скоро займут подобающее место в экспозиции, которую мы предполагаем со временем развернуть в библиотеке № 147.

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