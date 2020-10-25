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Студенты педагогических вузов подменят заболевших учителей
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Студенты педагогических вузов подменят заболевших учителей

Марьяна Шевцова

Образование

Около тысячи московских учителей в настоящее время находятся на больничном. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

При этом 1300 учителей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями проводят занятия удаленно, находясь дома. Тем не менее педагоги, которые из-за болезни вынуждены оставаться дома, не могут вести уроки. Но занятия у детей продолжаются, поэтому Департамент образования и науки Москвы нашел эффективный выход из этой ситуации.

— Мы разработали специальный сервис «Учитель на замену», — рассказали в пресс-службе ведомства. — Он позволяет быстро осуществить замену преподавателей, чтобы образовательный процесс проходил в привычном режиме.

Благодаря новому сервису на помощь коллегам пришли педагоги дополнительного образования и студенты последних курсов педагогических вузов и колледжей. В департаменте рассказали, что сервис начал развиваться еще в прошлом году и уже прошлой осенью показал свою эффективность в период сезонных заболеваний.

— Во время летних каникул инструмент был значительно доработан, — уточнили в ведомстве.

Чтобы принять участие в проекте, кандидатам на замену необходимо зарегистрироваться на сайте и заполнить резюме в личном кабинете. Затем анкету внимательно изучат специалисты Городского методического центра, которые впоследствии примут решение о зачислении кандидата в список участников. Опыт педагогической деятельности для студентов приветствуется.

Всего же в столичной системе образования трудятся порядка 55 тысяч учителей. Школы продолжают свою работу, несмотря на пандемию. Начальная школа и пятые классы занимаются очно, а 6–11-е классы временно переведены на дистанционный формат обучения. Проводить онлайн-уроки помогает платформа «Московская электронная школа». В департаменте отметили, что система работает стабильно, несмотря на серьезную нагрузку. Так, буквально на днях в МЭШ прошло почти 150 тысяч уроков, а за день платформой воспользовались почти четыре миллиона раз.

— Команда проекта круглосуточно отслеживает качество процессов в системе и адаптирует сервис к резко увеличившемуся числу пользователей, — отметили в ведомстве. — Всего у МЭШ более двух миллионов пользователей, а одномоментно подключаются к урокам более 600 тысяч учеников и учителей.

СПРАВКА

В библиотеке проекта «Московская электронная школа» появились материалы нового формата — это около шести тысяч видеоуроков, которые в помощь школьникам записали лучшие учителя столицы и специалисты Городского методического центра.

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