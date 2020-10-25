Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Фитнес-клубы делают ставку на краткосрочные абонементы
Тренер одного из столичных фитнес-клубов Павел Левченко проводит занятия в защитной маске и перчатках / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Фитнес-клубы делают ставку на краткосрочные абонементы

Маргарита Мартовская

Спорт

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии заявили, что посещение клубов снизится на 20–40 процентов к концу года. «Вечерняя Москва» выяснила у представителей отрасли, как обстоят дела с количеством клиентов сегодня.

Сотрудники столичных фитнес-клубов отметили, что в октябре трафик действительно упал.

— В среднем посещаемость у нас снизилась на 30 процентов, — рассказал основатель сети фитнес-клубов Fitness House Алексей Фурсов. — И это не единственная проблема. Многие арендодатели идут навстречу бизнесу, а вот с владельцами недвижимости договориться сложно. Ситуация непростая, и никто не понимает, что будет дальше.

Падение спроса, как оказалось, во многом зависит от местоположения спортивного учреждения.

— Разница в посещаемости между клубами в центре Москвы и на окраине существенная: в центре столицы падение сильнее — до 40 процентов, в области — ниже (до 20–25 процентов), — отметила директор группы компаний «Фитнес Холдинг» Марианна Масленникова.

Чтобы сохранить клиентов, представители индустрии идут на разные меры.

— Мы пошли навстречу нашим клиентам и позволили им не размораживать карты в течение неопределенного времени — до тех пор, пока не закончится эпидемия. Это, конечно, бьет по карману, так как сроки абонементов мы добровольно продлеваем. Но такие меры приняты для того, чтобы повысить лояльность, мы понимаем страхи наших посетителей, — рассказал владелец сети фитнес-клубов Gold’s Fitness Александр Кузнецов.

Смягчили условия возврата денег и заморозки абонемента и в сети X-Fit.

О причинах падения спроса на физкультурно-оздоровительные услуги рассказала президент Национального фитнес-союза Елена Силина.

— У многих людей возникли финансовые проблемы в период коронавируса. Кроме того, некоторые посетители не хотят соблюдать дополнительные санитарные меры во время занятий спортом, а в клубах это делать необходимо, — считает Силина.

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии считают, что люди стали меньше ходить в спортивные учреждения, потому что опасаются заражения. А некоторые боятся потерять деньги из-за очередной волны.

— Потребители покупают членство на месяц или полгода, опасаясь, что клубы снова закроют на карантин и посетители потеряют деньги. От этого падает объем выручки, — рассказала глава Ассоциации операторов фитнеса и руководитель сети клубов World gym Ольга Киселева.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в октябре Национальное фитнессообщество обратилось к президенту страны Владимиру Путину и к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по поддержке отрасли.

— Государственная помощь необходима арендаторам. Мы просим, чтобы кадастровая стоимость объектов недвижимости не увеличивалась в ближайшие четыре года, а ставки налога на имущество организаций снизились на 0,3 процента. Кроме того, мы хотим, чтобы коммунальные платежи не увеличивались до 2023 года включительно, — рассказала Елена Силина.

Представители спортиндустрии также просят продлить субсидии на дезинфекцию помещений до января 2021 года. Ежемесячные затраты на обработку инвентаря и помещений составляют 250– 300 тысяч рублей, а это ощутимо бьет по карману.

Кирилл Маслиев, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по спорту и туризму:

— Я бы рекомендовал клубам сделать акцент на продаже краткосрочных контрактов — разовых или месячных абонементов. Чтобы клиенты были уверены, что деньги не будут потрачены зря. Потому что ситуация непрогнозируемая, и никто не знает, что будет через два-три месяца. Также сотрудники фитнес-клубов должны убедить клиентов, что внутри спортзала безопасно.

Читайте также: Нурмагомедову предложат развивать спорт в Подмосковье

Спортпандемиязанятия фитнесом
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Все мнения
О проекте