Фитнес-клубы делают ставку на краткосрочные абонементы

Тренер одного из столичных фитнес-клубов Павел Левченко проводит занятия в защитной маске и перчатках / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии заявили, что посещение клубов снизится на 20–40 процентов к концу года. «Вечерняя Москва» выяснила у представителей отрасли, как обстоят дела с количеством клиентов сегодня.

Сотрудники столичных фитнес-клубов отметили, что в октябре трафик действительно упал.

— В среднем посещаемость у нас снизилась на 30 процентов, — рассказал основатель сети фитнес-клубов Fitness House Алексей Фурсов. — И это не единственная проблема. Многие арендодатели идут навстречу бизнесу, а вот с владельцами недвижимости договориться сложно. Ситуация непростая, и никто не понимает, что будет дальше.

Падение спроса, как оказалось, во многом зависит от местоположения спортивного учреждения.

— Разница в посещаемости между клубами в центре Москвы и на окраине существенная: в центре столицы падение сильнее — до 40 процентов, в области — ниже (до 20–25 процентов), — отметила директор группы компаний «Фитнес Холдинг» Марианна Масленникова.

Чтобы сохранить клиентов, представители индустрии идут на разные меры.

— Мы пошли навстречу нашим клиентам и позволили им не размораживать карты в течение неопределенного времени — до тех пор, пока не закончится эпидемия. Это, конечно, бьет по карману, так как сроки абонементов мы добровольно продлеваем. Но такие меры приняты для того, чтобы повысить лояльность, мы понимаем страхи наших посетителей, — рассказал владелец сети фитнес-клубов Gold’s Fitness Александр Кузнецов.

Смягчили условия возврата денег и заморозки абонемента и в сети X-Fit.

О причинах падения спроса на физкультурно-оздоровительные услуги рассказала президент Национального фитнес-союза Елена Силина.

— У многих людей возникли финансовые проблемы в период коронавируса. Кроме того, некоторые посетители не хотят соблюдать дополнительные санитарные меры во время занятий спортом, а в клубах это делать необходимо, — считает Силина.

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии считают, что люди стали меньше ходить в спортивные учреждения, потому что опасаются заражения. А некоторые боятся потерять деньги из-за очередной волны.

— Потребители покупают членство на месяц или полгода, опасаясь, что клубы снова закроют на карантин и посетители потеряют деньги. От этого падает объем выручки, — рассказала глава Ассоциации операторов фитнеса и руководитель сети клубов World gym Ольга Киселева.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в октябре Национальное фитнессообщество обратилось к президенту страны Владимиру Путину и к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по поддержке отрасли.

— Государственная помощь необходима арендаторам. Мы просим, чтобы кадастровая стоимость объектов недвижимости не увеличивалась в ближайшие четыре года, а ставки налога на имущество организаций снизились на 0,3 процента. Кроме того, мы хотим, чтобы коммунальные платежи не увеличивались до 2023 года включительно, — рассказала Елена Силина.

Представители спортиндустрии также просят продлить субсидии на дезинфекцию помещений до января 2021 года. Ежемесячные затраты на обработку инвентаря и помещений составляют 250– 300 тысяч рублей, а это ощутимо бьет по карману.

Кирилл Маслиев, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по спорту и туризму:

— Я бы рекомендовал клубам сделать акцент на продаже краткосрочных контрактов — разовых или месячных абонементов. Чтобы клиенты были уверены, что деньги не будут потрачены зря. Потому что ситуация непрогнозируемая, и никто не знает, что будет через два-три месяца. Также сотрудники фитнес-клубов должны убедить клиентов, что внутри спортзала безопасно.

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