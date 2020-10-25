Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Нурмагомедову предложат развивать спорт в Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Нурмагомедову предложат развивать спорт в Подмосковье

Евгения Звощик

Спорт

Власти Московской области предложат российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову развивать спорт в регионе. Об этом сообщил министр спорта Подмосковья Роман Терюшков в воскресенье, 25 октября.

— С нашим уважаемым чемпионом мы общаемся уже довольно долго, еще до его предыдущего боя. Хабиб помогает спорту в Подмосковье, провел здесь большую встречу с детьми, — рассказал Терюшков в комментарии РИА Новости.

Министр пояснил, что все будет зависеть от желания Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой прошел в Абу-Даби, спортсмен применил удушающий прием во втором раунде. Позже боец заявил, что завершает карьеру в UFC.

Читайте также: СМИ подсчитали гонорар Нурмагомедова за бой с Гэтжи

Подмосковьеразвитие спортаХабиб Нурмагомедов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Все мнения
О проекте