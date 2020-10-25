Нурмагомедову предложат развивать спорт в Подмосковье

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Власти Московской области предложат российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову развивать спорт в регионе. Об этом сообщил министр спорта Подмосковья Роман Терюшков в воскресенье, 25 октября.

— С нашим уважаемым чемпионом мы общаемся уже довольно долго, еще до его предыдущего боя. Хабиб помогает спорту в Подмосковье, провел здесь большую встречу с детьми, — рассказал Терюшков в комментарии РИА Новости.

Министр пояснил, что все будет зависеть от желания Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой прошел в Абу-Даби, спортсмен применил удушающий прием во втором раунде. Позже боец заявил, что завершает карьеру в UFC.

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