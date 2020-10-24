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Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC после победы над Гэтжи
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC после победы над Гэтжи

Юлия Захарова

Спорт

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что завершает карьеру после встречи с американцем Джастином Гэтжи.

— Это был мой последний бой... Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой, — отметил спортсмен.

Он одержал победу над Гэтжи и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой прошел в Абу-Даби, Нурмагомедов применил удушающий прием во втором раунде.

Напомним, отец Нурмагомедова Абдулманап ушел из жизни 3 июля на 58-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

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смешанные единоборстваUFCХабиб Нурмагомедов
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