СМИ подсчитали гонорар Нурмагомедова за бой с Гейджи

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Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заплатило российскому бойцу смешанного стиле (ММА) Хабибу Нурмагомедову три миллиона долларов за бой с американцем американцем Джастином Гейджи. Такие данные приводит издание Sportekz.

Отмечается, что размер гонорара россиянина не зависел от результата поединка. Кроме того, СМИ выяснили, что победа во втором раунде принесла Нурмагомедову еще 90 тысяч долларов. При этом уточняется, что сумма не учитывает часть дохода с проданных ТВ-трансляций.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой прошел в Абу-Даби, спортсмен применил удушающий прием во втором раунде. Позже боец заявил, что завершает карьеру в UFC.

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