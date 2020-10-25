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«Мы рады его победе»: Кремль высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Мы рады его победе»: Кремль высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру

Вероника Кузьминова

Спорт

В Кремле рады победе бойца Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 25 октября.

— Мы рады его победе. И поздравляем его, — цитирует Пескова издание «Чемпионат».

Представитель Кремля добавил, что остальное — это личный выбор Нурмагомедова.

С победой российского спортсмена поздравил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он назвал Нурмагомедова выдающимся бойцом и заявил, что благодарен ему за яркую спортивную карьеру.

— Конечно, сейчас многие сожалеют из-за решения Хабиба завершить карьеру, но он объяснил, почему больше не хочет участвовать в поединках, и мы с уважением относимся к его решению, — цитирует Матыцина РИА Новости.

Ранее Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой прошел в Абу-Даби, спортсмен применил удушающий прием во втором раунде. Позже боец заявил, что завершает карьеру в UFC.

Читайте также: Стало известно, чем займется Нурмагомедов после завершения карьеры в UFC

Дмитрий ПесковМинистерство спорта РоссииХабиб Нурмагомедов
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