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Стало известно, чем займется Нурмагомедов после завершения карьеры в UFC
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Стало известно, чем займется Нурмагомедов после завершения карьеры в UFC

Вероника Кузьминова

Спорт

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, заявивший об уходе из UFC, начнет тренерскую карьеру. Об этом сообщил наставник Нурмагомедова Хавьер Мендес.

Он задал вопрос своему подопечному: что тот будет делать после завершения своей карьеры. Нурмагомедов рассказал ему о своем желании тренировать.

— Прощание с величайшим бойцом всех времен и начало карьеры великого тренера, который присоединится ко мне, чтобы создавать будущих чемпионов, — написал Мендес в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой прошел в Абу-Даби, спортсмен применил удушающий прием во втором раунде. Позже боец заявил, что завершает карьеру в UFC.

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тренеры и спортсменыUFCХабиб Нурмагомедов
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