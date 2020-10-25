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«Твой отец гордится тобой»: Роналду поздравил Нурмагомедова с победой над Гэтжи
Фото: instagram.com/cristiano

«Твой отец гордится тобой»: Роналду поздравил Нурмагомедова с победой над Гэтжи

Юлия Захарова

Звезды

Известный футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи. Временную публикацию спортсмен выложил в личный аккаунт в Instagram.

— Поздравляю, брат. Твой отец гордится тобой, — отметил Роналду.

«Твой отец гордится тобой»: Роналду поздравил Нурмагомедова с победой над ГэтжиФото: instagram.com/cristiano

Ранее Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой прошел в Абу-Даби, спортсмен применил удушающий прием во втором раунде.

Позже боец заявил, что завершает карьеру в UFC.

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UFCКриштиану РоналдуХабиб Нурмагомедов
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