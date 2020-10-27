Врач объяснил, почему не стоит ждать выхода на плато по коронавирусу в ближайшее время

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом в мире, при этом отметив, что инфекция будет активна еще около полутора лет. Вместе с тем в ВОЗ заявили, что ближайшие несколько месяцев окажутся особенно трудными и пройдут в борьбе с ковидом. «Вечерняя Москва» попыталась разобраться, какой из прогнозов окажется более правдивым.

Пандемия коронавируса вновь развернулась во всем мире, и все те проблемы, с которыми человечество столкнулось весной, вернулись этой осенью. Такое заявление в разговоре с «ВМ» сделал врач Андрей Кондрахин.

— В каждой отдельной стране заболеваемость будет зависеть от того, какое количество населения уже переболело. Если брать глобально по миру, то число новых выявленных случаев сейчас, конечно, уменьшаться не будет. Это видно по той же Франции, где всего за сутки зафиксировали 45 тысяч новых случаев. Уже понятно, что пандемия развернулась в полную силу, и все те проблемы, с которыми мы столкнулись весной, вернулись, — считает медик.

России, однако, по мнению Кондрахина, везет немного больше. У нас параллельно с переболевшими появляется и группа привитых людей, что помогает уменьшить число переносчиков инфекции.

— Есть, конечно, случаи, когда пациенты начинают болеть по второму кругу. Такие моменты связаны с тем, что люди болели в легкой степени, буквально на ногах, без пневмонии. В результате достаточное количество антител просто не выработалось. Кроме того, есть и те, кто переболел, имеют хорошие антитела, но находятся в зоне инфицирования, где повышено количество микробных единиц. В такой напряженной ситуации человек получает больше вирусных частиц, чем может побороть иммунитет, — отметил врач.

Угадать, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости, когда число выявленных случаев пойдет на спад, как считает Кондрахин, пока сложно. Ускорить это могут грамотные ограничительные меры и работа с населением:

— Во всех СМИ у нас идет социальная реклама, призывающая людей соблюдать меры профилактики. В магазины сейчас не пускают без масок и перчаток. Включилась и такая вещь, как дисциплинарные меры — население заставляют выполнять предписания Роспотребнадзора. Если сравнивать нас с Францией, Испанией, Италией, то они открылись намного раньше, меры профилактики забыли довольно быстро, и вот они упали в такие огромные цифры. В нашей стране, полагаю, течение пандемии окажется более спокойным.

Тем не менее, несмотря на все принимаемые меры, медик подчеркнул, что осенняя статистика по коронавирусу будет значительно отличаться от весенних показателей — это понятно уже сейчас. Однако подготовленная база и накопленный опыт помогут не допустить таких критических показателей, как в некоторых европейских странах.

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