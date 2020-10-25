«Ужаснее даже не еда, а люди»: переболевшие COVID-19 рассказали о серьезных изменениях обоняния и вкуса

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Мы постоянно узнаем что-то новое о коронавирусе: способы передачи, профилактики, лечения. К сожалению, появляется информация и о новых симптомах и последствиях для здоровья, которые могут испытывать некоторые переболевшие. Так, все чаще люди обращают внимание на извращенные обоняние и вкус из-за чего привычные продукты приобретают отвратительный, гнилостный запах. «Вечерняя Москва» поговорила с теми, кто столкнулся с необычными проявлениями болезни.

Маржан перенесла ковид еще в июле, но, к счастью, не тяжело, со стандартным набором симптомов: сильная слабость, насморк, температура, а затем и потеря обоняния. Вскоре организм восстановился, обоняние, правда, вернулось не сразу, а только через три месяца, в сентябре.

— Спустя три месяца я начала чувствовать некоторые запахи как будто издалека. Сначала обрадовалась, думала, что обоняние наконец начало восстанавливаться, но потом появился этот вкус гнили во рту после употребления любого вида мяса. Началось все с курицы. Пока ела, все было нормально — обычный мясной вкус, но потом во рту появилось ощущение, словно съела что-то протухшее. Такое состояние длилось два дня, — рассказала она.

Естественно, первым делом Маржан начала опрашивать родственников на предмет того, не кажется ли им странным запах того или иного продукта, но у них вкусовые ощущения не изменились, а женщину даже заподозрили в беременности, которая, впрочем, не подтвердилась.

— Я подумала, может, что-то не то с желудком, начала пить лекарства, жевать жвачку. Потом уже стала принюхиваться к тому, что ем. Оказалось, что вонь источает абсолютно любое мясо. Вкус был таким, будто оно не протухло, а сгнило. Бывает на улице в жару проходишь мимо трупа животного — так вот запах примерно такой же. И вкус. Сейчас, спустя месяц после того, как все началось, могу есть рыбу, но вкус все равно не такой, каким должен быть. И все продукты изменились абсолютно. Только алкоголь нормальный, — говорит она.

Не менее отвратительно для Маржан пахнут масло, лук, чеснок, домашняя сметана, кофе, соленые огурцы и помидоры. Семечки, чипсы, сухарики, некоторые напитки, сигареты. А с недавних пор «пованивать» стал еще и кот.

— Скинула я, конечно, прилично. Ем крупы на воде, рожки, картошку тоже на воде. Могу съесть пиццу «Маргариту» или роллы, если позволяют финансы. А вообще пробую все понемногу, если не воняет — ем, — поделилась она.

По словам женщины, что с этим делать, медики не понимают. Главное предположение, которое есть сейчас, что обоняние и вкус восстанавливаются таким образом, потому единственный вариант — ждать.

— Некоторые мои коллеги по несчастью говорят, что помогает постоянное вдыхание сильных запахов. Например, антисептика или привычной «Звездочки». «Звездочку» я вдыхала, сначала казалось, что начало проходить, но потом все вернулось обратно. В любом случае непонятно, что именно произошло. Кто-то думает, что это последствия COVID-19, кто-то — что осложнения. Другие говорят, что таким образом обоняние восстанавливается. На мой взгляд, это наиболее вероятно, ведь сначала я не чувствовала ничего вообще, а потом появилась вонь. Думаю, со временем иммунитет все-таки до конца поборет вирус и все восстановится, хотя сейчас, конечно, непросто.

Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Юлия заболела в середине апреля, но мазок и КТ смогла получить только спустя две недели с начала болезни, когда уже было поражено 20 процентов легких.

— Из симптомов у меня были скачки температуры, полная потеря обоняния и вкуса, боль в легких, затрудненное дыхание, непроходящий кашель, слабость, ломота в костях. Улучшение стало наступать на третьей неделе болезни, но скачками: день — лучше, день — хуже. Коронавирус ударял по самым слабым местам: усилилась тахикардия, воспалились лимфоузлы, заболел зуб, появился конъюнктивит. Потом я наконец пошла на поправку: стали возвращаться обоняние, вкусы, появились силы, кашель начал проходить. Но месяца через три после выздоровления вдруг начали жутко выпадать волосы, однако эта неприятность сама прошла дней за тридцать. А уже через пять месяцев после выздоровления ощутила искажение запахов и вкусов, — рассказала она в разговоре с корреспондентом «ВМ».

Лишь около полутора недель назад девушка поняла: что-то не так — «необъяснимо ужасно» стал пахнуть лук. Потом тот же «аромат» стали источать кровь и грибы. Затем мясо.

— С каждым днем становилось все хуже: неприятно пахнуть стали пот, чай, помидоры, рыба, кофе. Вообще многое вокруг. То есть запах ощущался в носу чуть не при каждом вдохе, — делится Юлия. — А я очень восприимчива к запахам и раньше в основном на них ориентировалась. К тому же я еще и работаю с продуктами. В общем от этого всего начались депрессия, постоянная тошнота, произошла потеря аппетита, наступил упадок сил. Не могла нормально ни поесть, ни вздохнуть. Вчера купила несколько разных видов продуктов, пробовала, чтобы понять, что могу есть. Некоторые не пахли, получилось нормально поужинать.

Юля решила попробовать помазать ноздри прополисом в надежде, что если искажение запахов — результат воспаления, то это поможет избавиться от него. Однако, по ее словам, мясо, рыба и грибы стали наполовину менее вонючими.

— Если описывать сам запах, я бы назвала его сладким трупным, с примесью лука. Заявлений о том, что симптом начал проходить, я пока что не делаю, но буду наблюдать за состоянием. Может, повезет, — надеется Юлия.

Фото: «Вечерняя Москва»

Сергей болел с середины апреля до середины мая в целом стандартно и без осложнений: кашель, небольшая температура, несильная слабость, полная потеря обоняния и вкуса. Болезнь протекала совсем не тяжело, и запахи стали возвращаться буквально через две–три недели. Настоящие проблемы, по мнению мужчины, у него начались в конце августа.

— Вот уже два месяца моей «вонючей» жизни. У меня все началось, наверное, как и у многих, с мяса. Просто решил, что съел что-то несвежее. У родных, правда, все было в порядке. Потом тот же протухший вкус начали приобретать все продукты животного происхождения, некоторые овощи, — рассказал он.

Долгое время Сергею казалось, что у него серьезные проблемы с головой — о таких последствиях коронавируса он не слышал, продукты казались испорченными ему одному, лор не замечал никаких отклонений. Мужчина начал подозревать, что все дело в психосоматике, и даже подумывал записаться на прием к психиатру, когда случайно нашел людей, страдающих от той же проблемы. Морально стало спокойнее, физически — нет.

— Самое ужасное, наверное, даже не еда, а люди. Изменился запах не только продуктов, но и пота. Мне кажется, что от меня пахнет не то грязными и скисшими тряпками, не то рвотой. Приходится мыться по несколько раз в день. В транспорте хуже всего: ведь «воняю» уже не я один, а весь забитый автобус, — отметил Сергей в разговоре с «ВМ».

Что делать теперь, Сергей не знает. Пробовал нюхать антисептики, вдыхать другие резкие запахи, есть «гнилые» продукты через силу, убеждая себя, что они нормальные, но пока не особенно помогает. Плюс всего этого мужчина видит всего в одном: из-за искажения обоняния ему удалось без труда сбросить несколько килограммов.

— Конечно, ни для кого не секрет, что ковид — нейротропный вирус, — говорит врач-эксперт Тимур Пестерев. — Он поражает обонятельные луковицы, которые находятся в носу, на сосочках языка. То есть то, что человек теряет обоняние, связано не с воспалением слизистой оболочки носоглотки, а именно с тем, что вирус нейротропен. В том же, полагаю, причина и описанных явлений. Конечно, нам предстоит еще длительное время исследовать долгосрочные последствия болезни, их оценивают до 10 лет. Пока, к сожалению, у нас слишком мало информации.

Медик предполагает, что помочь излечиться от искаженного обоняния могут избирательная стимуляция обонятельных рецепторов сильными запахами, попытки вспоминать, как должен в норме пахнуть тот или иной объект, каким должен быть вкус у конкретного продукта. Угадать, пройдет ли со временем странный симптом или же страдать от него придется всю жизнь, по словам Пестерева, сейчас невозможно, однако он предполагает, что со временем обоняние и вкус все же начнут восстанавливаться.

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