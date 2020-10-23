Названы возможные причины отказа Путина от вакцинации

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин может откладывать вакцинацию от коронавируса из-за слишком напряженного рабочего графика. Такое предположение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал врач-фармаколог Андрей Кондрахин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, как только глава государства сделает прививку, он сообщит об этом самостоятельно. Причин, по которым вакцинация Путина откладывается, по мнению Кондрахина, может быть несколько:

— Любая прививка может запускать совершенно разные механизмы, один из которых — ухудшение самочувствия, во время которого необходимо дать организму возможность отдохнуть, отлежаться. Вполне возможно, что на данный момент в насыщенном графике главы государства просто нет на это времени.

Кондрахин заметил, что существует и другая вполне банальная причина: Путин может иметь легкие сезонные проблемы со здоровьем:

— Речь не о тяжелых заболеваниях, а, например, о простуде. При том же насморке делать прививку уже не стоит, поскольку это является дополнительной нагрузкой на организм. В таком случае пациента просят немного подождать, пока не пройдут все симптомы.

Медик заключил, что любая вакцинация дает определенную нагрузку на организм, и нередко имеет смысл отложить ее до более благоприятного момента, когда у человека будет время на восстановление.

Несмотря на то, что президент не привился от коронавируса, пока ему везет: лично с болезнью он так и не столкнулся, чего нельзя сказать о многих других мировых лидерах. Президент США Дональд Трамп, к примеру, вынужден был пройти лечение вместе с супругой Меланией. К счастью, коронавирус политик перенес относительно легко и даже отказался временно передать полномочия вице-президенту, продолжив управлять страной удаленно.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал одним из первых мировых лидеров, перенесших новый вирус. Он заразился еще в начале марта, но, так же как и Трамп, отказался передавать полномочия и на протяжении всей болезни работал удаленно по видеосвязи.

Президент Бразилии Жаир Болсонару долгое время отрицал опасность коронавируса, называя его «легким гриппом», и не видел смысла в ношении маски. Правда, ровно до того момента, когда в начале июля очередной тест на наличие вируса оказался положительным. Болезнь президент, по его собственным словам, перенес легко и чувствовал себя прекрасно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал одним из самых ярких корона-диссидентов. До последнего он называл новую болезнь не иначе как «психозом», отказывался вводить ограничения и открыто презирал «паникеров». Так или иначе, но в конце июля президент заявил, что все же перенес коронавирус, правда, сам этого не заметил — понял только благодаря пришедшим анализам, выявившим иммунитет к болезни.

С коронавирусом еще весной столкнулся и премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства стал одним из немногих лидеров, признавшихся, что выздоровление далось «достаточно непросто». Тем не менее к работе премьер вернулся уже через три недели.

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