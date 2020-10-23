Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кремль заявил о контроле над «нелегкой» ситуацией с коронавирусом в России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кремль заявил о контроле над «нелегкой» ситуацией с коронавирусом в России

Ростислав Зубков

Общество

В России наблюдается непростая ситуация с коронавирусом, но она под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Ситуация под контролем, она нелегкая, она напряженная, но она под контролем, — приводит РИА Новости его слова.

Представитель Кремля обратил внимание на своевременность принятых мер, направленных на борьбу с пандемией. При этом власти наладили работу со всеми регионами страны, что позволяет «принимать особенные меры», когда этого требует более тяжелая ситуация в том или ином субъекте, уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили рекордные 17 340 случаев заражения COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

РоссияКремлькоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

В Белоруссии стало скучно

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Все мнения
О проекте