Кремль заявил о контроле над «нелегкой» ситуацией с коронавирусом в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России наблюдается непростая ситуация с коронавирусом, но она под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Ситуация под контролем, она нелегкая, она напряженная, но она под контролем, — приводит РИА Новости его слова.

Представитель Кремля обратил внимание на своевременность принятых мер, направленных на борьбу с пандемией. При этом власти наладили работу со всеми регионами страны, что позволяет «принимать особенные меры», когда этого требует более тяжелая ситуация в том или ином субъекте, уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили рекордные 17 340 случаев заражения COVID-19.

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