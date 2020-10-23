Кремль заявил о контроле над «нелегкой» ситуацией с коронавирусом в России
В России наблюдается непростая ситуация с коронавирусом, но она под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Ситуация под контролем, она нелегкая, она напряженная, но она под контролем, — приводит РИА Новости его слова.
Представитель Кремля обратил внимание на своевременность принятых мер, направленных на борьбу с пандемией. При этом власти наладили работу со всеми регионами страны, что позволяет «принимать особенные меры», когда этого требует более тяжелая ситуация в том или ином субъекте, уточнил Песков.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили рекордные 17 340 случаев заражения COVID-19.
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