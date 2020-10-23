Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Фото: Пресс-служба Минздрава России

Ситуация с коронавирусом в мире тяготеет к серьезному ухудшению последние несколько недель, констатировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, на сегодняшний день сложилась такая глобальная тенденция.

— Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению, — заявил глава Минздрава в ходе международного межпартийного форума «Единой России» ШОС+. Его цитирует РИА Новости.

В частности, за минувшие сутки в РФ выявили рекордные 17 340 случаев заражения COVID-19.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин положительно оценил, как ведется борьба с новым типом коронавирусной инфекции на территории России.

Он отметил, что пример других стран показал, что в борьбе с COVID-19 необходимо действовать «решительно и быстро». Мишустин добавил, что в России удалось не допустить шока и коллапса, а также напомнил о предпринятых мерах в стране — закрытии границ РФ, пересмотре работы экстренных служб, мерах поддержки и выплатах различным категориям граждан и отраслям.

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