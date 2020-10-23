Более 17 тысяч случаев коронавируса за сутки впервые выявили в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Рекордные 17 340 случаев коронавируса зарегистрировали в России за минувшие сутки. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил в пятницу, 23 октября.

Среди регионов лидерами по числу новых заболевших оказались Москва (5478), Санкт-Петербург (710) и Подмосковье (472).

Фото: Стопкоронавирус.рф

Жертвами инфекции стали еще 283 человека, 11 263 пациента вылечились и были выписаны из больниц.

С начала пандемии в РФ выявили 1 480 646 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 1 119 251 пациент переболел и вылечился, 25 525 — скончались.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о серьезном ухудшении ситуации с коронавирусом в мире.

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