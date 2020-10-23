Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 17 тысяч случаев коронавируса за сутки впервые выявили в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 17 тысяч случаев коронавируса за сутки впервые выявили в России

Ростислав Зубков

Общество

Рекордные 17 340 случаев коронавируса зарегистрировали в России за минувшие сутки. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил в пятницу, 23 октября.

Среди регионов лидерами по числу новых заболевших оказались Москва (5478), Санкт-Петербург (710) и Подмосковье (472).

Более 17 тысяч случаев коронавируса за сутки впервые выявили в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Жертвами инфекции стали еще 283 человека, 11 263 пациента вылечились и были выписаны из больниц.

С начала пандемии в РФ выявили 1 480 646 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 1 119 251 пациент переболел и вылечился, 25 525 — скончались.

Более 17 тысяч случаев коронавируса за сутки впервые выявили в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о серьезном ухудшении ситуации с коронавирусом в мире.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эпидемиолог опроверг популярное заблуждение о COVID-19

пандемияРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Кому легче спастись — мужчине или женщине

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Не виноватая я!» и прочая ефремовщина

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сможет ли Америка купить Армению

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

К чему нас обязывает новая форма вежливости

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Все мнения
О проекте