Опровергнуто популярное заблуждение о коронавирусе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Гипотеза о том, что подростки активно распространяют коронавирус, был опровергнута зарубежными учеными. Об этом директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян заявил в разговоре с РИА Новости.

Как показало исследование экспертов одной из скандинавских стран, именно взрослые чаще заражают детей, а не наоборот, рассказывает Тотолян.

— Не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей, — подчеркнул он, уточняя, что раньше было принято думать о несовершеннолетних как об активных разносчиках инфекции, которую они переносят бессимптомно.

Также академик пояснил, каким образом вирус начинает размножаться при попадании в организм человека. В этом вопросе ключевой момент — рецептор ACE2, который, по сути, сродни «входным воротам». Через них инфекция и проникает в организм. С годами представленность данного рецептора растет, в то время как у детей остается на минимальном уровне.

— И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших COVID-19 — дети, — заключил Тотолян.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов развеял популярные мифы о коронавирусе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инфекционист оценил влияние группы крови на восприимчивость к COVID-19