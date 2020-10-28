Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева в среду, 28 октября.

По ее словам, прирост заболеваемости COVID-19 в городе на данный момент ниже, чем был в середине сентября.

— У нас ситуация в городе спокойная, и тот прирост заболеваемости и индексы распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже середины сентября, — цитирует Андрееву РИА Новости.

Она отметила, что оценивая ситуацию и инфекцией в столице, можно сказать, что ее удалось стабилизировать. Елена Андреева уточнила, что число госпитализированных в сутки остановилась на 1,1-1,2 тысячи. Введенные ограничения оправдали себя, добавила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие сутки зафиксировали 3670 новых случаев коронавируса.

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