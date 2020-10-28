Более 180 тысяч работодателей Москвы передали сведения о сотрудниках на удаленке

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В Москве свыше 180 тысяч работодателей передали сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционный формат работы. Об этом сообщила пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы в среду, 28 октября.

Так, к 26 октября данные о работниках передали около 165 тысяч юридических лиц и свыше 15,5 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Всего на предприятиях работают около 4 миллионов человек, работать удаленно начали 1,2 миллиона сотрудников.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что передать сведения можно на официальном сайте мэра Москвы через верифицированные учетные записи.

— Нам поступило более двух тысяч обращений от предпринимателей с информацией об общем числе сотрудников и лицах, переведенных на дистанционный режим работы, — сказал глава департамента.

Предприниматели могут предоставить необходимую информацию без электронной подписи. Для этого им нужно связать свою учетную запись на портале mos.ru с личным кабинетом на едином портале «Госуслуги», передает ТАСС.

Начиная с 5 октября все предприятия города должны были перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников, всех работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Работодатели каждый понедельник в электронном виде должны передавать данные о сотрудниках.

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