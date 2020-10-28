«Не исключено, что это плато»: вирусолог — о последних данных по коронавирусу

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Последние цифры по коронавирусу могут говорить, что Россия вышла на плато по заболеваемости. С таким предположением выступил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

По информации на 28 октября, в РФ выявлено 16 202 новых случая COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировали 1 563 976 случаев заражения и 26 935 летальных исходов. При этом 1 171 301 пациент вылечился.

По словам вирусолога, в некоторых регионах России уже можно надеяться на выход на плато.

— Не исключено, что это плато, но полной уверенности сейчас быть не может, — сказал он РИА Новости, допустив, что ситуация может обостриться.

Собеседник агентства также не исключил стабилизацию эпидемиологической обстановки, но только в случае строгого соблюдения всех необходимых мер.

Ранее вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19.

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