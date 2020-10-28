Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Не исключено, что это плато»: вирусолог — о последних данных по коронавирусу
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Не исключено, что это плато»: вирусолог — о последних данных по коронавирусу

Ростислав Зубков

Общество

Последние цифры по коронавирусу могут говорить, что Россия вышла на плато по заболеваемости. С таким предположением выступил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

По информации на 28 октября, в РФ выявлено 16 202 новых случая COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировали 1 563 976 случаев заражения и 26 935 летальных исходов. При этом 1 171 301 пациент вылечился.

По словам вирусолога, в некоторых регионах России уже можно надеяться на выход на плато.

— Не исключено, что это плато, но полной уверенности сейчас быть не может, — сказал он РИА Новости, допустив, что ситуация может обостриться.

Собеседник агентства также не исключил стабилизацию эпидемиологической обстановки, но только в случае строгого соблюдения всех необходимых мер.

Ранее вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

пандемияРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Все мнения
О проекте