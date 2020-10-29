Роспотребнадзор усилит контроль в Москве из-за COVID-19

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Контрольно-надзорные мероприятия на столичных объектах усилят. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве в четверг, 29 октября.

Это будет сделано после вступления в силу постановления о дополнительных мерах по снижению рисков заболеваемости коронавирусом. Его 16 октября подписала главный санитарный врач России Анна Попова, говорится на сайте управления.

Ранее столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в 79 процентах заведений Москвы, где прошли проверки. Речь идет о театрах, торговых центрах, кинотеатрах, сетевых магазинах торговли, выставочных залах и спортивных объектах. В этих учреждениях города инспекторы провели порядка 1,6 тысячи проверок.

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