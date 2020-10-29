Власти Москвы не собираются вводить жесткие COVID-ограничения

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве не планируют вводить жесткие меры из-за коронавируса, которые есть в Европе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 29 октября.

Он уточнил, что усиленные меры не потребуются, если будут соблюдаться уже ранее введенные правила.

— Очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе — во Франции, Германии, других странах, — мы вводить не будем, — сообщил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин уверен, что город может «обойтись без этого».

Ранее мэр Москвы заявил о стабилизации ситуации с ростом COVID-заболеваемости. Он сообщил, что необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Он добавил, что столичные медики справляются с оказанием помощи зараженным коронавирусом, при этом город продолжает функционировать в обычном режиме. Отдельно глава города уточнил, что детские сады в столице закрывать не собираются.

Мэр напомнил, что соблюдение правил COVID-профилактики остается обязательным. Это, по его словам, гарантирует достойный выход из кризиса.

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