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Еще 68 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Еще 68 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 68 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в столице выявили 5150 случаев коронавирусной инфекции, более 1,3 тысячи человек госпитализировали.

Как рассказали в пресс-службе мэра Москвы, городские власти планируют выделить на вакцинацию граждан от коронавируса 10 миллиардов рублей в 2021 году. Со следующего года проект «Развитие здравоохранения» с учетом средств ОМС становится крупнейшей программой столицы по объемам финансирования.

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