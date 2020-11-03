Власти Москвы выделят 10 миллиардов рублей на вакцинацию граждан от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Столичные власти планируют выделить на вакцинацию граждан от коронавируса 10 миллиардов рублей в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы во вторник, 3 ноября.

Со следующего года программа «Развитие здравоохранения» с учетом средств ОМС становится крупнейшей программой столицы по объемам финансирования. Всего на профилактику инфекционный заболеваний в следующем году выделят 12,7 миллиарда рублей.

— На массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет направлено 10 миллиардов рублей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что город продолжить финансировать профилактику от пневмококковой и менингоккоковой инфекций, дифтерии, коклюша и других инфекций, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что первые добровольцы старше 60 лет получили российскую вакцину «Спутник V».

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