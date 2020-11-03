Иммунолог назвал способ максимально защититься от коронавируса

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Иммунолог-аллергоголо Владимир Болибок рассказал, как добиться максимально эффективной защиты от заражения коронавирусной инфекцией.

По словам медика, наиболее эффективная защита от COVID-19 будет у тех людей, кто перенес коронавирус, а затем прошел вакцинацию — это создаст самый эффективный барьер для возбудителей инфекции.

После перенесенного коронавируса у человека появляются защитные антитела, а прививка выступает в этом случае в качестве ревакцинации.

— Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше, чем после перенесенного заболевания, — объяснил Болибок.

Врач также отметил, что необходимость вакцинации зависит от степени тяжести перенесенного заболевания. Прививка нужнее всего людям, которые переболели в легкой или, напротив, очень тяжелой форме. В обоих случаях у пациентов будет недостаточно высокий титр антител, поднять который можно с помощью вакцины, рассказал Болибок в интервью радио Sputnik.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса показала: российская система здравоохранения эффективна, поскольку может оперативно мобилизоваться. Глава государства назвал своевременными меры властей по борьбе с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще 63 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки