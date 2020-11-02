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Путин заявил, что пандемия COVID-19 показала эффективность системы здравоохранения
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин заявил, что пандемия COVID-19 показала эффективность системы здравоохранения

Ростислав Зубков

Здоровье

Пандемия коронавируса показала, что российская система здравоохранения эффективна, поскольку может оперативно мобилизоваться. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, выступая на конкурсе «Большая перемена» в режиме онлайн, передает РИА Новости.

Ранее глава государства назвал своевременными меры властей по борьбе с COVID-19. По словам российского лидера, они помогли минимизировать ущерб экономике, хотя риск спада еще сохраняется. Тем не менее ситуация с инфекций находится под контролем.

Ранее Путин заявлял, что влияние пандемии на будущее человечества еще предстоит осмыслить.

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