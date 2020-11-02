Путин заявил, что пандемия COVID-19 показала эффективность системы здравоохранения

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Пандемия коронавируса показала, что российская система здравоохранения эффективна, поскольку может оперативно мобилизоваться. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, выступая на конкурсе «Большая перемена» в режиме онлайн, передает РИА Новости.

Ранее глава государства назвал своевременными меры властей по борьбе с COVID-19. По словам российского лидера, они помогли минимизировать ущерб экономике, хотя риск спада еще сохраняется. Тем не менее ситуация с инфекций находится под контролем.

Ранее Путин заявлял, что влияние пандемии на будущее человечества еще предстоит осмыслить.

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