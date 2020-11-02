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Еще 63 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

Еще 63 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 63 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что более 640 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в российских регионах без учета Москвы обеспечат лекарствами за счет федерального бюджета до конца текущего года.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса показала: российская система здравоохранения эффективна, поскольку может оперативно мобилизоваться. Глава государства назвал своевременными меры властей по борьбе с COVID-19.

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