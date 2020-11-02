Более 640 тысяч больных COVID в регионах получат бесплатные лекарства к концу года

Фото: pexels.com

Свыше 640 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в российских регионах без учета Москвы обеспечат лекарствами за счет федерального бюджета до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ в понедельник, 2 ноября.

Отмечается, что по итогам данной работы ведомство провело оценку эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта, передает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 30 тысяч российских студентов-медиков привлечены для борьбы с новым типом коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Названа страна-лидер по числу завезенных в Россию случаев COVID-19