Более 30 тысяч российских студентов-медиков привлекли для борьбы с COVID

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 30 тысяч российских студентов-медиков привлечены для борьбы с новым типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник, 2 ноября, во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

По его словам, участие волонтеров-медиков и волонтеров является одним из компонентов работы на протяжении всего периода. Мурашко пояснил, что к борьбе с коронавирусом привлекли студентов разных курсов, в том числе и учащихся младших курсов.

Он добавил, что волонтеры помогают в работе кол-центров, а также доставляют гражданам лекарственные препараты или медицинские продукты, передает агентство городских новостей «Москва».

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