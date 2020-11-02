Более 900 пациентов с COVID-19 лечатся в Филатовской больнице
В Городской клинической больнице № 15 имени Филатова на лечении находятся 967 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко в понедельник, 2 ноября, в социальной сети Facebook.
По его словам, всего на лечении находятся 1460 человек. В отделении реанимации находится 131 пациент, а к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключен 51 человек. За сутки поступил 161 пациент, выписаны — 204.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, этому способствовали введенные в городе ограничительные меры. Сергей Собянин выразил надежду на то, что в Москве в ближайшее время начнется спад заболеваемости COVID-19.
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