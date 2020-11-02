Москва окажет содействие российским регионам в борьбе с коронавирусом

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин обратился к властям Москвы с просьбой помочь регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в понедельник, 2 ноября, на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

— Я хотел бы тоже вас попросить с учетом и профессионализма московских медиков, и научной базы оказывать содействие коллегам, регионам, — цитирует Мишустина официальный сайт мэра Москвы.

Он подчеркнул, что в России эпидемиологическая ситуация по-прежнему сложная. Она требует повышенного внимания. В некоторых регионах страны система здравоохранения работает на пределе.

Мишустин добавил, что в ряде регионов необходимо увеличить число машин скорой помощи, наладить работу приемных покоев в больницах, привлечь молодых врачей или волонтеров для организации работы служб консультирования и доставки бесплатных лекарств для пациентов. Все эти меры поддержки успешно реализованы в Москве. Именно поэтому город сумел справиться с резким увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, этому способствовали введенные в городе ограничительные меры. Сергей Собянин выразил надежду, что в Москве в ближайшее время начнется спад заболеваемости коронавирусом.

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