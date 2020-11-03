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Еще 5150 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще 5150 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Город

За последние 24 часа выявили 5150 случаев коронавирусной инфекции в столице. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за все время пандемии зафиксировали 439 355 случаев коронавируса. Ранее сообщалось, что 3647 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки.

Еще 5150 случаев коронавируса выявили в Москве за суткиФото: Оперштаб

Сообщается также, что за сутки в стране выявили 18 648 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 23,7 процента не имели клинических проявлений болезни.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как добиться максимально эффективной защиты от заражения коронавирусной инфекцией. По словам медика, наиболее эффективная защита от COVID-19 будет у тех людей, кто перенес коронавирус, а затем прошел вакцинацию — это создаст самый эффективный барьер для возбудителей инфекции.

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