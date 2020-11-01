Резервные коронавирусные госпитали в Москве будут работать до конца пандемии

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные резервные коронавирусные госпитали будут функционировать до тех пор, пока пандемия коронавируса не уйдет. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью «России 1».

— Резервные госпитали будут работать в полном объеме... Пока мы не убедимся, что пандемия прошла, — подчеркнул глава города.

Он уточнил, что учреждения продолжат работу даже при снижении нагрузки на больничные койки для пациентов с COVID-19. Стационарные здания будут высвобождаться постепенно.

Ранее Собянин заявил, что принятые властями меры борьбы с распространением инфекции доказали свою эффективность и позволяют надеяться на стабилизацию положения.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», в столице не планируют вводить жесткие меры из-за коронавируса, которые есть в Европе. По словам мэра, усиленные меры не потребуются, если будут соблюдаться уже ранее введенные правила. Он также выразил уверенность, что город может «обойтись без этого».

Мэр Москвы заявил среди прочего о стабилизации ситуации с ростом COVID-заболеваемости. Он отметил, что столичные медики справляются с оказанием помощи зараженным коронавирусом, при этом город продолжает функционировать в обычном режиме.

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