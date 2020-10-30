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Рабочая группа Госсовета обсудила выполнение поручений президента по борьбе с COVID-19
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Рабочая группа Госсовета обсудила выполнение поручений президента по борьбе с COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали главы федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Федерации. На совещании власти обсудили вопросы выполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина, которые касались противодействия распространению COVID-19, а также непосредственно увеличения объемов тестирования и дооснащения лабораторий современным оборудованием.

Власти столицы затронули тему повышения эффективности работы амбулаторно-поликлинического звена, создания телемедицинских центров для ведения больных, которые находятся на амбулаторном лечении, лекарственного обеспечения больных коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении, включая оперативное использование дополнительных средств федерального бюджета, выделенных регионам на закупку лекарств.

Также вопросы касались соблюдения масочного режима в общественных местах, дополнительных мер по защите от заражения пожилых людей и горожан, которые страдают хроническими заболеваниями, в том числе путем введения домашнего режима, подготовки к массовой вакцинации населения, а также создания прививочных пунктов и обеспечения доставки партий вакцины в регионы с соблюдением холодовой цепи.

Напомним, рабочую группу Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции создали распоряжением президента Российской Федерации. Руководителем рабочей группы назначили мэра Москвы Сергея Собянина.

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