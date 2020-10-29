Власти Москвы продолжат помогать другим регионам в борьбе с COVID-19

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Москва продолжит помогать другим субъектам страны в борьбе с COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 29 октября.

Он уточнил, что как только столичные врачи начнут освобождаться от нагрузки в городе, содействие другим регионам усилят. Глава города назвал нагрузку на здравоохранение города огромной — в больницах Москвы лечатся 10 тысяч тяжелобольных коронавирусом.

— Тем не менее мы проводим консультации, вебинары с другими регионами и будем усиливать эту работу. А по мере высвобождения врачей и снижения нагрузки, конечно, как и помогали весной, будем помогать другим регионам, — сказал мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространения COVID-19. Собянин обсудил с губернаторами ряд тем, связанных с коронавирусом, в том числе темп и прогноз заболеваемости в стране.

Рабочую группу Госсовета собрали по поручению президента России. Ее возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

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