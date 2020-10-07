Сергей Собянин обсудил с российскими губернаторами ситуацию с COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению COVID-19. В нем участвовали главы российских регионов.

Собянин обсудил с губернаторами ряд тем, связанных с коронавирусом, в том числе темп и прогноз заболеваемости в стране, диагностику инфекции, амбулаторное лечение «легких» пациентов. Также участники селекторного совещания высказались по темам загрузки больниц, соблюдения масочного режима и сезонной вакцинации от гриппа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что рабочую группу Госсовета собрали по поручению президента России. Ее возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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