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Сергей Собянин заявил об эффективности принятых мер по борьбе с коронавирусом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин заявил об эффективности принятых мер по борьбе с коронавирусом

Ростислав Зубков

Общество

Принятые властями меры по борьбе с коронавирусом позволяют надеяться, что эпидемиологическая ситуация не будет усугубляться. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире «России 1».

— Они (меры — прим. «ВМ») показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться, — отметил глава города.

Он уточнил, что в настоящее время на положение дел все еще влияют некоторые сторонние факторы, в том числе сезонный подъем ОРВИ и гриппа.

— Как ляжет одно на другое, инфекции, пока еще неизвестно. Просто мы еще не проходили этот период — посмотрим, — сказал мэр.

Также Собянин подчеркнул, что резервные госпитали будут работать в полном объеме до тех пор, пока не наступит уверенность в том, что пандемия завершилась. Учреждения продолжат функционировать даже при снижении загруженности больничных коек для пациентов с COVID-19. Мэр напомнил, что в медучреждениях столицы на сегодняшний день находится около 10 тысяч тяжелобольных COVID-10.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируют вводить жесткие меры из-за коронавируса, которые есть в Европе. Мэр уточнил, что усиленные меры не потребуются, если будут соблюдаться уже ранее введенные правила. Он также выразил уверенность, что город может «обойтись без этого».

Мэр Москвы заявил среди прочего о стабилизации ситуации с ростом COVID-заболеваемости. Он отметил, что столичные медики справляются с оказанием помощи зараженным коронавирусом, при этом город продолжает функционировать в обычном режиме.

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