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Коронавирус выявили у 18 648 человек за сутки в России
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 18 648 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили 18 648 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 3 ноября.

В РФ COVID-19 выявили у людей из 85 регионов. Из них 23,7 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировали 355 летальных случаев. Полностью вылечился 15 331 пациент.

Коронавирус выявили у 18 648 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего заразившихся за сутки зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

За все время пандемии в стране выявили 1 673 686 случаев COVID-19. Скончались 28 828 человек, вылечились 1 251 364 человека.

Коронавирус выявили у 18 648 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

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