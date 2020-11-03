Еще 3647 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За последние сутки еще 3647 человек вылечились от коронавируса в столице. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что количество людей, которые вылечились, увеличилось до 321 679 человек, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

После лечения врачи проводят специальные исследования, которые подтверждают отсутствие у человека заболевания. При выписке все, кому необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации, напомнили в оперштабе.

Вылечившимся жителям столицы предлагают стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что антитела к новому типу коронавируса сохраняются в организме до пяти месяцев. Уточнялось, что эти данные касаются пациентов, которые переболели COVID-19 в средней или тяжелой форме.

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