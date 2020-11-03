В Минздраве рассказали о старте бесплатной выдачи лекарств от COVID-19

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Пациенты с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию, которые лечатся амбулаторно, начнут получать бесплатные лекарства уже со следующей недели. Об этом рассказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Елена Максимкина во вторник, 3 ноября, во время заседания комитета Государственной думы по охране здоровья.

По ее словам, данная программа стартует с ряда регионов.

— Мы работаем в круглосуточном режиме, чтобы была возможность поставить препараты в субъекты и обеспечивать пациентов, — уточнила Максимкина.

Ранее сообщалось, что Минздрав вмесет с региональными властями и медиками определили потребности каждого региона в необходимом количестве препаратов. По нормативу, на каждого пациента выделяется более 7,8 тысячи рублей, сообщает «Российская газета».

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